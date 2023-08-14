Власти Мангистауской области решили ввести веерные отключения электроэнергии

В ночь на 14 августа в ходе работы оперативного штаба был рассмотрен вопрос по обеспечению электроэнергией объектов первой категории (социальные и объекты жизнедеятельности) Мангистауской области, а для этого ввести веерные отключения электроэнергии, сообщает «Казинформ» со ссылкой на акимат региона.

В частности, как сообщается, для пропорционального снабжения электроэнергией населенных пунктов региона решено применить временные отключения «веерным» способом. Согласно зонам, будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от 3 до 5 часов с целью ограничения объема потребляемой энергии.

Эта мера действовать до момента устранения аварии на энергоблоках «МАЭК».

Вместе с тем принимаются меры по безопасному ограничению промышленных объектов в пользу подачи электроэнергии для бытовых потребителей.

О проблемах с обеспечением электроэнергией в регионе стало известно вечером 11 августа. Из-за отключения турбины соседние энергоузлы перешли на изолированную работу, нарушилась работа электростанций ГТЭС Каламкас и ГТЭС-200 Уральск. Накануне из-за ремонта турбины энергоблока №3 станции «МАЭК» частично была приостановлена подача электричества в Жанаозене, Форт-Шевченко и в четырех районах Мангистауской области — Мангистауском, Тупкараганском, Мунайлинском и Каракиянском. Энергоблок №3 находится в аварийном состоянии; энергоблоку №1 также требуется срочный ремонт. Специалисты «МАЭК» планируют закончить ремонтные работы на третьем энергоблоке до полуночи 14 августа, на первом — до 16 августа.