Режим ЧС намерены ввести в Мангистауской области из-за аварии на МАЭК

Из-за аварии на МАЭК оперативный штаб, созданный при акимате Мангистауской области, рассматривает вопрос о введении режима ЧС. Кроме того, сегодня ночью будут тестировать различные сценарии веерного отключения в пиковые нагрузки и с 15 августа населению будут предоставлять график отключения населенных пунктов от электроэнергии, сообщили в понедельник в пресс-службе акимата региона.

«(На заседании оперативного штаба – В.) рассматривается вопрос о введении ЧС. Пока мы посчитали, что данные меры не дадут того эффекта, так как режим ЧС позволяет лишь ввести ограничения в отношении госзакупок. В данном случае нас поддерживает системный оператор - АО “KEGOC”, который помогает нам получать до 80 мВт», - цитирует пресс-служба первого заместителя акима Мангистауской области Жумабая Карагаева.

Он заверил, что на данный момент оперативный штаб работает над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии в регионе, и сотрудники комбината прилагают максимум усилий.

«До ликвидации аварии на МАЭКе призываю жителей региона с пониманием отнестись к этой ситуации, экономно потреблять электроэнергию. Специалисты коммунальных служб работают над быстрым восстановлением работы энергоблоков днем и ночью. Сегодня мы тестируем различные сценарии веерного отключения в пиковые нагрузки, с завтрашнего дня мы будем предоставлять график отключения населенных пунктов, для того чтобы наши граждане могли планировать свой день», - сообщил замакима.

В пресс-службе напомнили, что авария на МАЭК привела к частичным ограничениям по подаче электроэнергии в Мангистау. В результате ремонта энергоблоков и остановки электростанции, в регионе временно введены меры по ограничению потребления энергии. С 15 августа жителей будут предупреждать о плановых отключениях заранее. В частности, для обеспечения равномерного снабжения населенных пунктов региона временные отключения планируются проводить веерным методом. Это означает, что, в соответствии с определенными зонами, циклически будет отключаться электроэнергия для потребителей в течение от 3 до 5 часов, с целью сокращения объема потребляемой энергии. Бытовым потребителям заранее сообщат о запланированных отключениях.

Общая выработка электроэнергии на ТОО «МАЭК» составляет 545 МВт. Однако из-за вынужденной остановки двух энергоблоков электростанции производство сократилось до 245 МВт. В акимате отметили, что отключение электрической энергии в первую очередь скажется на промышленных объектах.

«Данное решение было принято в пользу бытовых потребителей. Некоторые из месторождений оснащены генераторами, у других – ситуация сложнее. Вместе с тем сообщаем, что социальные объекты, как больницы, детские сады, будут обеспечивать электричеством», - сказал председатель правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Касымхан Сыздыков.

О проблемах с обеспечением электроэнергией в регионе стало известно вечером 11 августа. Из-за отключения турбины соседние энергоузлы перешли на изолированную работу, нарушилась работа электростанций ГТЭС Каламкас и ГТЭС-200 Уральск. Накануне из-за ремонта турбины энергоблока №3 станции «МАЭК» частично была приостановлена подача электричества в Жанаозене, Форт-Шевченко и в четырех районах Мангистауской области — Мангистауском, Тупкараганском, Мунайлинском и Каракиянском. Энергоблок №3 находится в аварийном состоянии; энергоблоку №1 также требуется срочный ремонт. Специалисты «МАЭК» планируют закончить ремонтные работы на третьем энергоблоке до полуночи 14 августа, на первом — до 16 августа.