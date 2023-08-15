Единую базу учета очередности в детсады полноценно запустят до конца года – Минпросвещения

Единую базу учета очередности детей в дошкольные учреждения разработают и запустят в Казахстане до конца года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр просвещения Гани Бейсембаев.

«В целях обеспечения открытости и прозрачности распределения мест в дошкольных организациях до конца года будет разработана единая база учета очередности детей. Полный запуск системы планируется до конца года», - сообщил Бейсембаев.

Он также добавил, что на сегодняшний день в Казахстане дошкольным воспитанием и обучением охвачены 89,1% детей от 2 до 6 лет. С начала года отмечается рост открытия дошкольных организаций.

«Если в первом квартале было открыто 117 организаций на 10 тыс. мест, то сейчас 308 дошкольных организаций на 30 тыс. мест. Работа в данном направлении будет продолжена», - пообещал министр просвещения.

Вместе с тем низкие показатели отмечаются в области Улытау, где охват детей составляет 74,1% и не открыто ни одного места в этом году, в Мангистауской области – 84,9%, открыто от плана 5,15% мест, в Карагандинской области – 79,5%, открыто от плана мест – 38,4%.