Уголовное дело в отношении журналистки Сандугаш Дуйсеновой прекращено

Прокуратура области Жетысу сообщила о прекращении уголовного дела в отношении журналистки Сандугаш Дуйсеновой по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите (ч.5, ст.147 УК РК).

«14 августа Дуйсенова принята прокурором области Жетісу Мадияром Басшыбаевым на личном приеме по вопросу привлечения ее к уголовной ответственности. С учетом ее доводов прокуратурой истребовано уголовное дело для изучения», - говорится в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, согласно ч.5 ст.147 УК уголовная ответственность наступает в случае причинения существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения персональных данных в средствах массовой информации. Однако, как сообщили в надзорном органе, «органом следствия в предусмотренный законодательством срок расследования достаточных фактических данных, подтверждающих причинение потерпевшему существенного вреда, не добыто». В этой связи постановлением прокурора города Талдыкорган досудебное расследование прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

«При этом в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконные сбор и (или) обработку персональных данных, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Поэтому материалы направлены в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности для их рассмотрения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях», - добавили в прокуратуре.

11 августа в Талдыкоргане задержали журналистку Сандугаш Дуйсенову по подозрению в публичном распространении сведений о служебной деятельности (часть 5 статьи 147 уголовного кодекса). По информации пресс-службы департамента полиции области Жетысу, Дуйсенова дала признательные показания. Журналистку отпустили под подписку о невыезде. В полиции не называли имя человека, в разглашении информации о котором обвиняют Дуйсенову.

Международный фонд защиты свободы слова «Әділ Сөз» накануне обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, отметив, что, по мнению их юристов, обвинения в адрес Сандугаш Дуйсеновой не содержат признаков уголовного наказуемого деяния и, по меньшей мере, должны быть переквалифицированы в административное правонарушение. Как пояснили в фонде, Дуйсенова 22 мая 2022 года опубликовала материал, который должен был помочь правоохранительным органам установить личность человека, застрелившего молодого мужчину и ранившего двухлетнего ребенка. В публикации в соцсети оказался виден ИИН подозреваемого. Спустя полтора года теперь уже осужденный за убийство написал заявление в прокуратуру, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье 147 части 5 УК РК. Однако, утверждают в фонде, ИИН указанного лица более чем за год до публикации уже находился в публичном доступе, а следствие не привело доказательств причинения существенного вреда потерпевшему, не дало разъяснений, каким конкретно правам и законным интересам этот вред был нанесен.

В связи с этим Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» просил президента поручить генеральной прокуратуре проверить законность возбуждения уголовного дела и, в случае отсутствия оснований, потребовать незамедлительного прекращения досудебного расследования.