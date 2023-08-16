Проект разработки месторождений Каламкас-море, Хараз, Ауэзов планируется утвердить в III квартале 2023 года – КМГ

Национальная компания «КазМунайГаз» и ПАО «Лукойл» вышли на финальную стадию оформления корпоративных процедур по вопросу реализации 50% доли ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» в пользу российской компании. Проект разработки месторождений планируется представить и утвердить на центральной комиссии по разведке и разработке полезных ископаемых Республики Казахстан в третьем квартале 2023 года, сообщили в среду в пресс-службе КМГ.

«Мы вышли на финальную стадию оформления корпоративных процедур по вопросу реализации 50% доли ТОО “Kalamkas-Khazar Operating” в пользу “ЛУКОЙЛ”. С удовлетворением хочу отметить полное взаимопонимание и отсутствие каких-либо спорных моментов в переговорных позициях сторон. Уверен, таким же плодотворным будет наше взаимодействие и на этапе реализации проекта», - сказал председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с руководством компании «Лукойл».

В пресс-службе сообщили, что оператор проекта ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» планирует представить и утвердить проект разработки месторождений на центральной комиссии по разведке и разработке полезных ископаемых РК в III квартале 2023 года.

Напомним, 9 февраля в Астане АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «ЛУКОЙЛ» заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр Каламкас-море, Хазар, Ауэзов в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50%-й доли участия в уставном капитале ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора. Документы определяют права и обязанности недропользователя в рамках совместной деятельности по разработке участка недр. Таким образом, «Лукойл» стал стратегическим партнером КМГ в освоении данного участка недр на шельфе Каспия.