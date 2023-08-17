Глава МВД отчитался перед президентом о криминогенной обстановке в стране

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, который отчитался о криминогенной обстановке в стране, а также о ходе реализации поручений президента, данных на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня, сообщает пресс-служба Акорды.

«В ходе встречи главе государства было доложено о снижении уровня преступности. Как сообщил Марат Ахметжанов, сократилось количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей, случаев скотокрадства и причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений», - говорится в сообщении.

Также Ахметжанов рассказал о результатах реализуемого в столице проекта CyberPol, направленного на совершенствование противодействия интернет-мошенничествам, отчитался о работе по борьбе с наркопреступностью. По его данным, с начала года изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков, ликвидировано 52 нарколаборатории и изъято 85 тонн прекурсоров. Кроме того, расследуется 37 уголовных дел по деятельности организованных преступных групп, выявлено 111 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Вместе с тем Ахметжанов доложил президенту о мерах по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере, о переходе с заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений, а также рассказал о результатах работы по профилактике ДТП и легализации иностранных автомобилей.

«По итогам встречи президент поручил правоохранительным органам обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководством МВД ряд задач по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране», - сообщила пресс-служба главы государства.