На поверхность поднялись 222 из 227 горняков
Четверо шахтеров госпитализированы после пожара на шахте «Казахстанская»
фото Руслана Телегина

Тамара Вааль, Астана, Власть

На шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», где произошел пожар, на поверхность вывели 224 из 227 горняков. К медикам на месте обратились 13 человек, четверо – госпитализированы, сообщили в четверг в пресс-службе акимата Карагандинской области.

«По предварительной информации, на месте к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. В настоящее время четверо госпитализированы: двое в центральную больницу Шахтинска, двое – в Областной медицинский центр», - сообщили в акимате.

В пресс-службе также добавили, что 224 шахтера подняли на поверхность, трое остаются под землей.

Напомним, сегодня в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты.

Позже в пресс-службе акимата уточнили, что на поверхность подняли 222 горянка, пятерых ищут.

Также сообщается, что у двоих пострадавших отравление угарным газом легкой степени, им оказывают медицинскую помощь. У двоих отравление угарным газом тяжелой степени, они находятся в клинике Макажанова.

В новость в 14:48 внесены изменения: добавлены последние данные по шахтерам.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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