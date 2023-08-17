Четверо шахтеров госпитализированы после пожара на шахте «Казахстанская»

На шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», где произошел пожар, на поверхность вывели 224 из 227 горняков. К медикам на месте обратились 13 человек, четверо – госпитализированы, сообщили в четверг в пресс-службе акимата Карагандинской области.

«По предварительной информации, на месте к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. В настоящее время четверо госпитализированы: двое в центральную больницу Шахтинска, двое – в Областной медицинский центр», - сообщили в акимате.

В пресс-службе также добавили, что 224 шахтера подняли на поверхность, трое остаются под землей.

Напомним, сегодня в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты.

Позже в пресс-службе акимата уточнили, что на поверхность подняли 222 горянка, пятерых ищут.

Также сообщается, что у двоих пострадавших отравление угарным газом легкой степени, им оказывают медицинскую помощь. У двоих отравление угарным газом тяжелой степени, они находятся в клинике Макажанова.

В новость в 14:48 внесены изменения: добавлены последние данные по шахтерам.