Саткалиев продолжает настаивать на том, что мнение населения в этот вопросе будет учитываться
Число поддерживающих строительство АЭС казахстанцев существенно выросло, заявляют в Минэнерго

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев продолжает настаивать на том, что в случае, если решение о строительстве АЭС в Казахстане будет принято, мнение населения будет учитываться. Но в какой форме это будет сделано, он не знает. Однако он утверждает, что количество людей, поддерживающих вопрос строительства АЭС, существенно выросло, потому что население получило информацию о технологиях и безопасности проекта.

«Если будет принято решение о строительстве данной станции, то, я думаю, что мнение населения в целом обязательно должно быть учтено при принятии окончательного решения. В какой это форме будет, я пока сказать не могу - будет ли это в форме, может быть, слушаний, связанных с выявлением позиции общественности в регионах. Мы знаем, что различные мнения существуют, но тем не менее количество людей, поддерживающих строительство АЭС существенно выросло, потому что они получили информацию о технологиях, которые мы будем (использовать – В.), о безопасности данной станции, о тех возможностях, которая дает станция и для развития страны региона, науки, образования», - заявил Саткалиев в четверг в Экибастузе.

Он добавил, что также речь идет о сотнях тысяч рабочих мест. Соответственно, считает он, это «объективно может служить катализатором развития атомной энергетики».

«То есть количество (поддерживающего населения – В.) растет, и по итогам слушаний в регионах, уже будут приниматься соответствующие решения», - подчеркнул Саткалиев.

Глава Минэнерго напомнил, что для строительства АЭС отобраны предварительные заявки от компаний из Франции, Кореи, Китая, России. Кроме того, вне конкурса рассматриваются заявки американских производителей малых и средних модульных реакторов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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