Число госпитализированных шахтеров после пожара на шахте «Казахстанская» выросло до шести

После пожара на шахте «Казахстанская» двое горняков находятся в реанимации клиники имени Макажанова в Караганде в тяжелом состоянии, еще четверо госпитализированы в центральную больницу города Шахтинск. Как сообщила заведующая токсикологическим отделением, главный внештатный токсиколог Карагандинской области Сауле Смагулова, после стабилизации состояния они также будут переведены в областной центр.

«Двое пострадавших с шахты “Казахстанская” города Шахтинск доставлены к нам в клинику Макажанова, осмотрены врачами приемного покоя. Предварительный диагноз: острое ингаляционное отравление шахтными газами, в том числе угарным газом тяжелой степени тяжести. Токсикогипоксическая энцефалопатия, токсический бронхит. После осмотра в приемном покое они по тяжести состояния госпитализированы в реанимационное отделение», - сообщила Смагулова.

Еще четверо пострадавших доставлены в центральную больницу города Шахтинск. По словам главного внештатного токсиколога области, им оказана первая медицинская помощь. После стабилизации состояния их также перенаправят в токсикологическое отделение клиники им. Макажанова.

Между тем, как сообщил заместитель исполнительного директора горнорудного сегмента АМТ Сергей Огай, продолжаются поиски пятерых работников, которые не вышли на поверхность.

«Поиском занимаются пять отделений из 12, расположенных на шахте сейчас по диспозиции. Поиски затруднены сильной задымленностью горных выработок. О дальнейшей информации будем вас информировать», - сказал он.

Напомним, сегодня в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. К медикам на месте обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. Четверо были госпитализированы: двое в центральную больницу Шахтинска, двое – в клинику Макажанова. Сообщалось, что у двоих пострадавших отравление угарным газом легкой степени, у остальных - тяжелой степени.