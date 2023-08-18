А заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%
В Казахстане с 1 сентября повысятся стипендии студентам, магистрантам и докторантам
фото Жанары Каримовой

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление об увеличении с 1 сентября размеров ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата – на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%, студентам ТиПО – на 50%.

Как сообщается на сайте премьер-министра, постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий: докторантам – 217 500 тенге; врачам–резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 111 579 тенге; магистрантам – 97 024 тенге; интернам – 75 890 тенге; студентам, обучающимся по педагогическим направлениям и по направлению «Здравоохранение» – 67 200 тенге; студентам, обучающимся по остальным направлениям, – 41 898 тенге; студентам, обучающимся в организациях технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге; студентам, обучающимся в ТиПО послесреднего образования, – 31 422 тенге.

Вместе с тем со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.

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