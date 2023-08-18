11 горняков с шахты «Казахстанская» находятся в больницах

После пожара на шахте «Казахстанская» в медицинских учреждениях Карагандинской области находятся 11 шахтеров, девять из них – в клинике им. Макажанова. Двое остаются в тяжелом состоянии, состояние десятерых медики оценивают как средней степени тяжести, сообщили в управлении здравоохранения региона.

«17 августа в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж.Макажанова доставлено девять пострадавших шахтеров. Двое из которых находились в реанимации переведены в отделение токсикологии. Их состояние ближе к тяжелому, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией, нестабильностью гемодинамики, токсикогенным периодом отравления. Гемодинамические показатели стабильны», - сообщили в управлении здравоохранения.

По данным пресс-службы, семь человек находятся в отделении токсикологии. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, стабильное.

«Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны», - объяснили в управлении.

Кроме того, четверо шахтеров были доставленных в центральную больницу города Шахтинск, один из них отпущен домой на амбулаторное лечение, состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести.

Позднее в управлении уточнили, что еще один шахтер был отпущен из больницы Шахтинска домой, таким образом, общее количество горняков, остающихся в больницах, - 11 человек.

В новость внесены корректировки в 09:57 - уточнено количество шахтеров, находящихся в больницах.