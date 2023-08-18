Там была очень высокая температура и сильная задымленность
Погибшие горняки шахты «Казахстанская» находились в недоступной для спасателей зоне – замакима
фото с сайта kaztag.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Погибшие горняки шахты «Казахстанская» находились зоне, до которой невозможно было дойти спасателям, заявил первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин. Там была очень высокая температура и сильная задымленность.

«Где находились на момент возникновения пожара пять человек, которые не вышли на связи, мы их видим. И в принципе два тела шахтеров, они были найдены именно в тех местах, где они и находились. Какое-то время они пытались найти выход, видно было, что они двигались. Потом они остались в этом месте, дожидаться помощи. Почему они не вышли? Потому что они находились как раз в той зоне, до которой невозможно было дойти спасателям. Там была очень высокая температура и сильная задымленность. Невозможно было двигаться. Поэтому только вечером вчера к первому человеку прошли и сегодня ночью под утро ко второму человеку», - сказал Басин.

Он добавил, что сейчас к оставшимся трем горнякам под землей «пытаются пройти три звена» спасателей.

В свою очередь заместитель исполнительного директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Сергей Огай сообщил, что у горняков в шахте запас кислорода был максимум на пять часов.

«В задымленной атмосфере у шахтеров был запас воздуха, обусловленный действием самоспасателей. По техническим характеристикам воздуха должно было хватить при ходьбе на один час, при отсидке – на 5 часов», - сказал Огай.

По данным Огая, всего на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау» в прошлом году травмировались 18 человек, погибли пять человек – на шахте «Ленинская». В этом году травмы получили восемь человек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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