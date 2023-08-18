Погибшие горняки шахты «Казахстанская» находились в недоступной для спасателей зоне – замакима

Погибшие горняки шахты «Казахстанская» находились зоне, до которой невозможно было дойти спасателям, заявил первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин. Там была очень высокая температура и сильная задымленность.

«Где находились на момент возникновения пожара пять человек, которые не вышли на связи, мы их видим. И в принципе два тела шахтеров, они были найдены именно в тех местах, где они и находились. Какое-то время они пытались найти выход, видно было, что они двигались. Потом они остались в этом месте, дожидаться помощи. Почему они не вышли? Потому что они находились как раз в той зоне, до которой невозможно было дойти спасателям. Там была очень высокая температура и сильная задымленность. Невозможно было двигаться. Поэтому только вечером вчера к первому человеку прошли и сегодня ночью под утро ко второму человеку», - сказал Басин.

Он добавил, что сейчас к оставшимся трем горнякам под землей «пытаются пройти три звена» спасателей.

В свою очередь заместитель исполнительного директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Сергей Огай сообщил, что у горняков в шахте запас кислорода был максимум на пять часов.

«В задымленной атмосфере у шахтеров был запас воздуха, обусловленный действием самоспасателей. По техническим характеристикам воздуха должно было хватить при ходьбе на один час, при отсидке – на 5 часов», - сказал Огай.

По данным Огая, всего на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау» в прошлом году травмировались 18 человек, погибли пять человек – на шахте «Ленинская». В этом году травмы получили восемь человек.