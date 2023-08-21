Подтопления в области Жетысу: 22 дома признаны аварийными

После подтоплений в области Жетысу в результате сильных осадков пострадали 89 жилых домов, из них 22 признаны аварийными, сообщила пресс-служба акимата региона.

«Завершено обследование всех домов в селах Абай и Ешкиолмес Ескельдинского района. По результатам обследования выявлено 89 домов, пострадавших от подтопления, произошедшего ранее в связи с обильными осадками. При этом из них предварительно признаны аварийными и определены под снос 22 дома. Остальные пострадавшие 67 домов подлежат текущему и капитальному ремонту», - отметили в пресс-службе.

В акимате добавили, что по завершению подсчета ущерба всем пострадавшим жителям будет оказана соответствующая материальная помощь.

Сейчас завершены работы по очистке дворов и улиц от грязи и мусора: полностью очищены 200 жилых дворов. Вместе с тем продолжается работа по очистке, расширению пропускной способности русла канала, также будет проведен средний ремонт 12,7 км автомобильных дорог на семи улицах, установлены опоры уличного освещения протяженностью 4 км на четырех улицах.

Напомним, 12 августа из-за проливного дождя в области Жетысу затопило несколько населенных пунктов, в поселке Акын Сара под водой оказался автомобильный мост, также была затоплена и дорога Талдыкорган – Уштобе. В поселке Ешкиолмес проводилась эвакуация жителей, чьи дома были сильно затоплены.