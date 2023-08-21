Дорога будет закрыта до 30 ноября
Часть улицы Сыганак в Астане закроют на три месяца из-за строительства LRT
Строительство LRT, фото Беимбета Молдагали

Тамара Вааль, Астана, Власть

Участок улицы Сыганак на левобережье Астаны перекроют с 25 августа до 30 ноября из-за строительства LRT, сообщает в понедельник сайт акимата города.

«В рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицей Сауран и улицей Акмешит. В этой связи с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частичное ограничение движения по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра», - говорится в сообщении акимата.

Участок будет закрыт для движения автотранспорта, за исключением общественного, до 30 ноября.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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