Предпринимателя Абиева осудили на 7 лет колонии

Межрайонный уголовный суд Астаны в понедельник приговорил предпринимателя Марата Абиева к 7 годам лишения свободы по обвинению в распространении ложной информации и незаконной работе общественной организации, сообщила пресс-служба суда.

Бизнесмену также на пять лет запретили создавать и руководить общественными объединениями.

Межрайонный уголовный суд Астаны, вынесший Абиеву приговор, установил, что создатель фонда «Архитекторы будущего» без юридической регистрации открыл 15 филиалов по Казахстану.

В октябре 2020-го Абиев потребовал предоставить ему 5 млн гектаров земли. В заявлении он утверждал, что благодаря канадским семенам ему удалось достичь рекордной урожайности, в четыре раза превышающей официальные показатели по Северному Казахстану. Опубликованная им петиция с требованиями о выделении участка собрала 300 тысяч подписей.

В ноябре 2022-го года Абиев организовал в столичном ночном клубе показ фильма «Архитекторы будущего». На показ пришли более 300 человек. В фильме, по информации суда, озвучили заведомо ложную информацию о «колоссальных» урожаях пшеницы, превышающие средние показатели по стране на 400 процентов. Обвинители уверены, что Абиев опубликовал фильм, зная, что приведенные им цифры завышены.

26 ноября в день инаугурации Токаева бизнесмен попытался организовать митинг в Астане, чтобы обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства. Его арестовали на 15 суток, затем - на два месяца. В отношении Абиева рассматривали два административных дела — об организации и проведении несанкционированного митинга и неповиновении полиции.

В апреле СМИ сообщали, что Абиева задержали по новому делу — его, как гендиректора компании Apina Export и двух его компаньонов, подозревают в экономической контрабанде, незаконном обороте нефтепродуктов и создании организованной преступной группировки.