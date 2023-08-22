Китайская корпорация заинтересована в реализации в Казахстане проектов в энергетической сфере

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и вице-президент корпорации China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) Чжао Чжэнсян обсудили реализацию совместных проектов в энергетической сфере, сообщается на сайте главы правительства.

Смаилов отметил, что Казахстан планирует в ближайшие годы завершить объединение своей энергосистемы и обеспечить полное покрытие потребности экономики и населения в электроэнергии. В частности, сейчас реализуются проекты по модернизации действующих электростанций, которые позволят к 2027 году ввести свыше 1700 МВт.

Глава правительства отметил, что СМС уже имеет опыт инвестирования в Казахстане.

«Мы приветствуем намерение компании расширить свое присутствие путем участия в энергетических проектах», - сказал Смаилов.

В свою очередь Чжао Чжэнсян заявил о готовности China National Machinery Import & Export Corporation проработать совместные проекты на взаимовыгодных условиях.

«В случае реализации таких проектов мы заключим договоры с местными подрядчиками и поставщиками, чтобы внести свой вклад в развитие экономики Казахстана», - пообещал он, отметив, что корпорация уже провела «детальные дискуссии с партнерами и заручилась поддержкой финансовых учреждений».

Деятельность корпорации China National Machinery Import & Export Corporation охватывает сферы энергетики, транспорта, недвижимости, химической и легкой промышленности, инфраструктуры, судоходства и т.д. Рынок продукции и услуг предприятия включает в себя более 160 стран мира.