В Казахстане вернули государству 7,8 млн га сельхозземель

С начала 2022 года государству возвращено 7,8 млн гa неиспользуемых и выданных с нарушением земель сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба правительства.

По данным кабмина, больше всего земель возвращено в Карагандинской области – 1,5 млн га. В в Актюбинской области вернули 745 тыс. га, в Костанайской области — 738 тыс. га, в Туркестанской области — 631 тыс. га, в Павлодарской области — 532 тыс. га.

«По республике зарегистрировано 2 410 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 5,5 млн га, по результатам проверок внесены 1 597 предписаний на площади 3,1 млн га об устранении нарушений земельного законодательства, 246 материалов на площади 240,9 тыс. га находятся на рассмотрении в судах», - сообщили в правительстве.

После принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 2,7 млн га.

Вместе с тем по итогам внеплановых проверок в отношении местных исполнительных выявлено 515 незаконных решений о предоставлении сельхозземель на площади 526,3 тыс. га, из них отменено 135, по оставшимся 380 проводится работа по их отмене.