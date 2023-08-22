Боранбаев намерен заключить сделку со следствием

Предприниматель Кайрат Боранбаев согласился заключить сделку со следствием, которая предполагает признание вины и выплату ущерба, сообщил его адвокат в суде во вторник.

«Ходатайство состоит в намерении заключить с прокурором соглашение в форме сделки о признании вины и сотрудничестве с органами уголовного преследования по вопросу о добровольном возмещения ущерба», - заявил адвокат бизнесмена Данияр Канафин.

Судья Айсулу Сламбекова разъяснила, что подсудимый не должен оспаривать собранные доказательства, а также квалификацию деяния согласия и размер ущерба. Защитники и потерпевшие согласились с ходатайством.

Прокурор Олжас Хайруллин предложил адвокатам встретиться для обсуждения условий заключения процессуального соглашения.

Обычно заключение соглашения позволяет подсудимым избежать реального заключения.

Ранее судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны отменила приговор суда №2 Сарыаркинского района от 31 марта в отношении Боранбаева и проходящих вместе с ним по уголовному делу Тайыра Жанузака и Романа Наханова. Боранбаева обвиняли в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz. Судебная коллегия, рассматривая апеллцияонную жалобу, заявила об отсутствии оригинала протокола совещания между ООО «Газпром» и АО «КазМунайГаз» от 12 июля 2019 года. Суд также указал на отсутствие или неполноту ряда других доказательств.