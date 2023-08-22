Он признал вину и уже возместил ущерб
Боранбаев намерен заключить сделку со следствием
ФОТО PROSPORT.KZ

Предприниматель Кайрат Боранбаев согласился заключить сделку со следствием, которая предполагает признание вины и выплату ущерба, сообщил его адвокат в суде во вторник.

«Ходатайство состоит в намерении заключить с прокурором соглашение в форме сделки о признании вины и сотрудничестве с органами уголовного преследования по вопросу о добровольном возмещения ущерба», - заявил адвокат бизнесмена Данияр Канафин.

Судья Айсулу Сламбекова разъяснила, что подсудимый не должен оспаривать собранные доказательства, а также квалификацию деяния согласия и размер ущерба. Защитники и потерпевшие согласились с ходатайством.

Прокурор Олжас Хайруллин предложил адвокатам встретиться для обсуждения условий заключения процессуального соглашения.

Обычно заключение соглашения позволяет подсудимым избежать реального заключения.

Ранее судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны отменила приговор суда №2 Сарыаркинского района от 31 марта в отношении Боранбаева и проходящих вместе с ним по уголовному делу Тайыра Жанузака и Романа Наханова. Боранбаева обвиняли в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz. Судебная коллегия, рассматривая апеллцияонную жалобу, заявила об отсутствии оригинала протокола совещания между ООО «Газпром» и АО «КазМунайГаз» от 12 июля 2019 года. Суд также указал на отсутствие или неполноту ряда других доказательств.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
Свежее из этой рубрики
Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за срыв сроков строительства корпуса больницы и пристроек к двум школам
Новости
Уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды QazHome в Атырау направлено в суд
Новости
В правительстве сомневаются в бесперебойной работе ТЭЦ в пяти регионах
Просматриваемые
Новости
Общественники выступили против строительства АЭС в Алматинской области
Новости
Казахстанцы могут сменить имя и фамилию на сайте eGov
Новости
Девять человек погибли в ДТП в Балхаше
Новости
В Алматы завершили реконструкцию сквера возле КБТУ
Новости
Незаконно выданный при Ахметжане Есимове земельный участок в Алматинской области вернули в госсобственность
Новости
Число погибших горняков в шахте «Казахстанская» выросло до трех