Самая большая задолженность у компании «МАЭК»
Около 20 млрд тенге должны энергопроизводящие компании за газ и уголь
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Энергопроизводящие компании должны за газ и уголь около 20 млрд тенге, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов. По его данным, самый большой долг у ТОО «МАЭК» - 10 млрд тенге.

«Сохраняется достаточно высокая задолженность энергопроизводящих организаций перед компанией «КазТрансГаз-Аймак» за поставленный газ, которая составляет порядка 13 млрд тенге. Самые большие долги у «МАЭК» - 10 млрд тенге, АО «Жайыктеплоэнерго», АО «Актобе ТЭЦ», ГКП «Озен Жылу» и АО «Таразэнергоцентр», - сказал Смаилов.

Также, по его словам, у семи ТЭЦ имеется задолженность перед компанией «Богатырь-Комир» за уголь на 6,4 млрд тенге. Из них - самая высокая у «Павлодарэнерго» - 2,6 млрд тенге, «Севказэнерго» - 1,4 млрд тенге и «Экибастузтеплоэнерго» - 1,3 млрд тенге.

«Нельзя с большими долгами входить в новый сезон. Могут возникнуть проблемы с формированием нормативных запасов топлива на зимний период», - подчеркнул премьер.

Глава Кабмина добавил, что акиматам нужно решить эти проблемы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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