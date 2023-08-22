Четверть жилых домов в Казахстане пока не готовы к отопительному сезону

На сегодняшний день к отопительному сезону в Казахстане готовы 75% жилых домов и 88% объектов образования и здравоохранения, сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов.

«Готовность объектов образования (к отопительному сезону - В.) составляет 88%. Низкие темпы подготовки отмечаются в Мангистауской области - 52,1%, Алматинской - 64,4% и Жамбылской - 77,8%. Учитывая, что до начала учебного года осталось меньше недели, в данных регионах необходимо принять оперативные меры», - заявил Оспанов.

Что касается объектов здравоохранения, то их готовность составляет 88.6%. По словам вице-министра, самые низкие показатели в Алматинской области - 58,1%, Мангистауской - 68,6% и Алматы - 74,2%.

Кроме того, подготовительные работы к отопительному сезону завершены в 37 555 домах, что составляет 75,1% от плана. Наихудшие показатели в Мангистауской области - 26,1%, Алматинскойобласти - 61,4% и Шымкенте - 68,5%.

Как подчеркнул Оспанов, акиматы должны до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, до 15 октября - объектов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда.