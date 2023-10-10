Смаилов поручил обеспечить пожарную безопасность частного сектора в отопительный сезон

С начала года в Казахстане число возгораний в жилом секторе увеличилось на 14%, а число погибших выросло на 10%, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов. В этой связи он поручил усилить работу по установке специальных датчиков дыма и обеспечить пожарную безопасность частного сектора в отопительный сезон.

«Анализ пожаров в жилом секторе показывает, что большинство происшествий приходится на частные жилые дома и хозяйственные постройки. При этом в основном погибают представители старшего поколения и дети. Недостаточно ведется работа по установке датчиков угарного газа в домах акиматами Абайской, Восточно-Казахстанской и Улытауской областей», - сказал Смаилов.

В этой связи он поручил министерству по ЧС совместно с акиматами взять на учет дома в первую очередь социально уязвимых слоев населения, установить там специальные датчики. Совместно с МВД – активизировать проведение рейдов и обходов частного жилого сектора, усилить профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности.

«Акиматам регионов необходимо взять на особый контроль работу в отопительный период социальных объектов, которые не имеют центрального отопления. Следует завершить работу по выносу котлов, смонтированных внутри общественных зданий и многоквартирных жилых домов», - также поручил премьер-министр.

По данным Смаилова, с начала года количество возгораний в жилом секторе увеличилось на 14%, а погибших – на 10%. Рост пожаров зафиксирован Алматинской, Жамбылской областях, а также в областях Абай и Улытау. Также участились случаи взрывов газовых баллонов – 72 случая в 2023 году, пострадали 119 человек и 17 человек погибли. По словам главы кабинета министров, основными причинами взрывов является нарушение требований безопасной эксплуатации и хранения баллонов.

«В настоящее время контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования возложен на акиматы. В регионах созданы газотехнические инспекции, однако соответствующая работа ими до сих пор не организована. Не хватает квалифицированных специалистов и необходимого оборудования. В этой связи акиматам регионов необходимо провести работу по расширению полномочий газотехнических инспекций и их обеспечению. Министерству по чрезвычайным ситуациям следует принять меры по повышению уровня подготовки данных специалистов на базе Академии гражданской защиты», - заявил Смаилов.

Кроме того, в Казахстане не регламентирован порядок изъятия и утилизации бытовых газовых баллонов, а также не решен вопрос создания их собственного производства. В связи с чем премьер поручил министерствам промышленности и энергетики принять меры по решению этих проблемных вопросов.