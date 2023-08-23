70% коррупционных преступлений в МЧС совершаются главами подразделений - антикор

70% всех коррупционных преступлений в министерстве по чрезвычайным ситуациям совершаются руководителями подразделений, сообщил председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали.

По его словам, это означает, что каждый второй начальник в МЧС совершает коррупционные правонарушения. Наибольшее их количество приходится на Алматы, Астану, Шымкент, а также Костанайскую и Алматинскую области.

Среди выявленных правонарушений превалируют факты взяточничества и хищений, отметил Жумагали.

Взятки получают, например, за подписание актов проверок по обеспечению пожарной безопасности, прохождению обучения, выдачу разрешений, и трудоустройство.

«Здесь надо четко действовать с точки зрения профилактики, вносить коррективы в поведение сотрудников. Психологические установки сотрудникам нужно изменить», — утверждает Председатель Антикоррупционной службы.

В июле Антикоррупционная служба отчиталась о задержании председателя комитета противопожарной службы МЧС, а также глав ДЧС по Шымкенту и области Жетысу. Их подозревают в системном получении взяток от предпринимателей. Суммы взяток разнились от 100 тысяч до 4 миллионов тенге.