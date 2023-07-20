Задержаны глава комитета противопожарной службы МЧС и начальник ДЧС Шымкента

Антикоррупционная служба сообщила о задержании председателя комитета противопожарной службы МЧС и начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу по подозрению в систематическом получении взяток от предпринимателей.

«По результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по г. Шымкент и области Жетісу. Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним», - сообщили в антикоре.

Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

Кроме того, председатель комитета противопожарной безопасности МЧС подозревается в том, что оказывал покровительство одному из руководителей ДЧС по области Улытау и за это получал денежное вознаграждение.

Все подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Проверяется причастность указанных должностных лиц к другим коррупционным правонарушениям.

Накануне агентство КазТАГ сообщало о задержании начальника ДЧС по области Жетысу антикоррупционной службой.

