Задержаны глава комитета противопожарной службы МЧС и начальник ДЧС Шымкента

Антикоррупционная служба сообщила о задержании
председателя комитета противопожарной службы МЧС и начальников ДЧС Шымкента и области
Жетысу по подозрению в систематическом получении взяток от предпринимателей.
«По результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по г. Шымкент и области Жетісу. Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним», - сообщили в антикоре.
Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.
Кроме того, председатель комитета противопожарной безопасности МЧС подозревается в том, что оказывал покровительство одному из руководителей ДЧС по области Улытау и за это получал денежное вознаграждение.
Все подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Проверяется причастность указанных должностных лиц к другим коррупционным правонарушениям.
Накануне агентство КазТАГ сообщало о задержании начальника ДЧС по области Жетысу антикоррупционной службой.