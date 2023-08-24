В Северном Казахстане сильный ветер сорвал кровли с трех многоэтажек и повредил фасады зданий

Накануне вечером в селе Новоишимское Северо-Казахстанской области сильный ветер повредил фасады зданий и сорвал кровли с трех многоэтажных жилых домов, сообщает «Казинформ» .

По информации ДЧС, около пяти часов вечера на населенный пункт обрушились дождь, град и сильный порывистый ветер. Частично сорваны кровли трех многоэтажных жилых домов, повреждена кирпичная кладка и кровля жилого дома на 40 квартир, фасадная часть здания партии Amanat и торгового центра «Нурсат». Жертв и пострадавших нет. Будет создана комиссия по оценке материального ущерба.

Из-за непогоды село Новоишимское, а также Пески остались без электричества.

В целом 23 августа дождь и гроза наблюдались практически по всей области. Сильный дождь прошел в районе им. Г.Мусрепова. В райцентре Новоишимское выпало за сутки 25,2 мм осадков. Метеостанция в Новоишимском зарегистрировала скорость ветра 20 метров в секунду. Также сильный ветер зафиксировала метеостанция в челе Чкалово Тайыншинского района – 28 метров в секунду.