До конца года в Наурызбайском районе Алматы увеличат количество автобусов на трех маршрутах

До конца года в Наурызбайском районе Алматы на трех маршрутах общественного транспорта появится больше автобусов. Об этом во время встречи с жителями района рассказал аким города Ерболат Досаев.

«Акиматом уделяется особое внимание повышению качества облуживания общественного транспорта. Для удобства жителей на трех маршрутах обновлен и усилен подвижной состав (№15, 47, 119, количество автобусов выросло с 52 до 57). До декабря текущего года будут обновлены с усилением три маршрута №50 (с 10 до 20), 118 (с 23 до 25), 212 (14 до 22), обслуживающие Наурызбайский район», – сказал Досаев.

Аким также ответил на вопрос жителя о старых автобусах, курсирующих по району, отметив, что общее состояние общественного транспорта в городе «не очень хорошее».

«Дизельные автобусы у нас есть, мы начали программу экологизации общественного транспорта, надемся, до конца 2025 года доведем. Пока в городе они будут использоваться. Но несоответствующие стандартам, мы их понемногу списываем и выводим с рейсов. К сожалению, общее состояние подвижного состава общественного транспорта в городе не очень хорошее», – сказал Досаев.

Руководитель управления городской мобильности города Сагындык Телибаев добавил, что дизельные автобусы в этом году полностью заменят на газовые автобусы.

«По Наурызбайскому району есть старые автобусы, ЛИАЗы, которые мы хотим в этом году заменить полностью на газовые автобусы. К сожалению, это автобусы 2019-2020 годов. Помимо этого, "АвтоТрансГаз" ушли, и старые маршруты остались городу. По ним мы тоже хотим обновить и новые автобусы поставить. Это, в том числе, 50-й маршрут», – отметил Телибаев.