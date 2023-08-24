В сентябре в Алматы начнется благоустройство набережной реки Каргалы от плотины до ул. Жандосова, сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Наурызбайского района. Работы закончатся в 2024 году.

«В сентябре текущего года планируем начать благоустройство набережной реки Каргалы с озеленением, установкой линий наружного освещения, детских спортивных площадок и обустройством общественных пространств от плотины до ул. Жандосова протяженностью 7,7 км», – рассказал аким.

По его словам, проект уже разработан, средства выделены - это 746 млн тенге. Завершить работы планируется до конца июля 2024 года.