Его завершат в 2024 году
В сентябре в Алматы начнется благоустройство набережной реки Каргалы
Фото inbusiness.kz

В сентябре в Алматы начнется благоустройство набережной реки Каргалы от плотины до ул. Жандосова, сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Наурызбайского района. Работы закончатся в 2024 году.

«В сентябре текущего года планируем начать благоустройство набережной реки Каргалы с озеленением, установкой линий наружного освещения, детских спортивных площадок и обустройством общественных пространств от плотины до ул. Жандосова протяженностью 7,7 км», – рассказал аким.

По его словам, проект уже разработан, средства выделены - это 746 млн тенге. Завершить работы планируется до конца июля 2024 года.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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