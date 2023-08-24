В Алматы задержали двух активистов Демпартии

В Алматы задержали активистов незарегистрированной Демократической партии Аружан Дуйсебаеву и Мейрхана Жолаева. Об этом на своей странице Facebook сообщила журналистка и одна из лидеров Демпартии Инга Иманбай.

Иманбай связывает задержание активистов с проходящей в Алматы встречей акима города Ерболата Досаева с жителями Наурызбайского района. 26 июля, во время встречи акима с жителями Алатауского района, Аружан Дуйсебаева спросила Досаева, почему он не уходит в отставку. Это происходило на фоне запуска петиции с требованием отправить акима Алматы в отставку, которую подписали больше 57 тыс. человек.

«Аружан Дуйсебаева, активистка, которая во время встречи с жителями Алатауского района потребовала от мэра Алматы Ерболата Досаева "уйти в отставку", была задержаны полицией. Сегодня Досаев встретится с жителями Наурызбайского района. Перед этой встречей Аружан и Мейрхан Жолаев были задержаны полицией без всякой причины и применили к Аружан силу», – написала Иманбай.

В акимате Алматы отказались комментировать задержание активистов. Представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек не звонки журналиста Власти не отвечает.