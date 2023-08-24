Свыше 190 тыс. казахстанцев уехали на заработки за границу – Минтруда

С начала года 194 тыс. казахстанцев уехали за границу на заработки. Большая часть из них – в Россию, Польшу и Южную Корею, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по миграции министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

«С начала года 194 тыс. казахстанцев уехали (за границу на заработки – В.). Из них порядка 162 тыс. казахстанцев выехали работать в Российскую Федерацию, 13,1 тыс. – в Польшу, 6 тыс. – в Южную Корею и 5 тыс. – в Великобританию», - привел данные Ертаев.

Он отметил, что министерством проводится работа по защите трудящихся казахстанцев за рубежом, чтобы их права соблюдались. В частности, сейчас Казахстан проводит работу по присоединении к системе трудоустройства Южной Кореи.

«Мы уже заполнили первый опросник. В нем обсуждается алгоритм, как наши граждане будут выезжать в Южную Корею. Если коротко, то будут выделяться специальные образовательные учреждения, где казахстанцев будут готовить к поездке в Южную Корею, языку, базовым вещам. Второе – их будут проверять по медицинским показателям. Есть требование этой страны, чтобы были медсправки. Третье – это надежность. То есть будут четкие соглашения: когда трудящийся будет выезжать, он будет подписывать трудовые соглашения, где его права будут, где будут обязательства центра занятости, который отправляет этого гражданина», - объяснил председатель комитета.