Это может отразиться на стоимости грантов
Новую систему оплаты труда работников вузов разработают в Казахстане до ноября
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

До ноября министерство науки и высшего образования должно разработать новую систему оплаты работников высших учебных заведений, а уже до конца года правительство в целом определится с новой схемой, сказала в четверг в ходе форума, посвященного развитию человеческого капитала, заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«Я в курсе ваших проблем, касающихся зарплаты, в целом, считаю, что она должна быть достойной. Необходима разработка новой системы оплаты труда, основанной на грейдах. В классической схеме зарплаты, если исходить из той схемы, о которой я говорю, зарплата определяется с учетом рынка и установленной шкалы изменения зарплаты в пределах шкалы или перехода от нижнего рейда к более высокому, зависит от квалификации, навыков, умений, результатов работы. Такая система является очень гибкой», - сказала Дуйсенова.

По ее словам, в первой части работы министерство науки и высшего образования должно разработать типовую модель оплаты труда, которая далее будет адаптирована для каждой организации, исходя из своей специфики. Вторая часть – э=то отражение новой системы оплаты в стоимости грантов, то есть «как она отразится в структуре на долю зарплаты, возможно, это отразится на стоимости самого гранта тоже».
«Поэтому поручаю министерству совместно с ректорами вузов завершить эту работу до ноября, чтобы до конца года мы с вами определились в целом с новой схемой оплаты труда работников вузов», - поручил вице-премьер.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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