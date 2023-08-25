Еще 50 школьных автобусов планирует закупить акимат Алматы в 2024 году

Они будут развозить учащихся 11 школ
В следующем году в Алматы планируется закупить еще 50 автобусов для развозки учащихся школ, сказал во время августовского совещания педагогов аким города Ерболат Досаев. 100 уже закупленных автобусов начнут развозку с 1 сентября.
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