Они будут развозить учащихся 11 школ
Еще 50 школьных автобусов планирует закупить акимат Алматы в 2024 году
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В следующем году в Алматы планируется закупить еще 50 автобусов для развозки учащихся школ, сказал во время августовского совещания педагогов аким города Ерболат Досаев. 100 уже закупленных автобусов начнут развозку с 1 сентября.

«Впервые в Алматы с 1 сентября будет реализован проект "Школьный автобус" в 30 школах. 100 автобусов уже закуплены на 5,2 млрд тенге за счет местного бюджета и на услуги перевозки выделено 1,4 млрд тенге», – сказал Досаев.

По его информации, развозкой на школьных автобусах будут охвачены более 7,7 тыс. детей. Но проект планируется расширять.

«Мы планируем расширять этот проект, в наших планах на следующий год – закупить еще 50 автобусов для 11 школ», – отметил аким города.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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