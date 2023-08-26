Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны решить ситуацию на границе с Кыргызстаном, где пограничники и таможенники Казахстана несколько дней не пропускали сотни грузовиков с товарами, сообщила Акорда.

«Глава государства поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами», - говорится в распространенном сообщении.

Токаев также отметил «необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу», сообщила Акорда.

В течение последней недели всего несколько машин из Кыргызстана в день могли проехать на территорию Казахстана. На границе образовались многокилометровые заторы, а Кыргызстан пригласил комиссию Евразийского экономического союза зафиксировать ситуацию.

Казахстан объяснил ситуацию на границе операцией спецслужб, старающихся не допустить провоз контрабанды.

При этом в Кыргызстане многие наблюдатели связали происходящее с ситуацией с водой. Кыргызстан с конца июля не пропускает воду в Казахстан из-за исчерпания лимитов ее использования и отсутствия воды в водохранилищах. Казахстанские Минэкологии и Минсельхоз делали в течение месяца противоречащие друг другу заявления на этот счет, но в итоге на этой неделе из-за отсутствия поливной воды и засухи в нескольких районах Жамбылской области был объявлен режим ЧС.