В Алматы откроют сервисные центры полиции

В МВД отметили, что это позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы. Сейчас жители обращаются по различным вопросам во фронт-офисы при районных отделах полиции, что не очень удобно: туда доставляют подозреваемых в преступлениях, приходят отмечаться подучетные, много трудовых мигрантов, а при посещении здания граждане вынуждены проходить личный досмотр.

«Концепция этого проекта – клиентоориентированность, человекоцентричность. Сегодня МВД меняет критерий, индикаторы оценки. Поэтому и нужные новые подходы, новые точки соприкосновения, которые будут вызывать удовлетворенность у наших граждан, чувства безопасности», – сказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Поэтому ведомством выработана трехуровневая модель оказания полицейских услуг для разной целевой аудитории. Первый уровень – модульные посты, или полиция в шаговой доступности. Они предусмотрены для безопасности прохожих в круглосуточном режиме. Второй уровень – участковые пункты полиции. В новом формате работают три УПП в городах Астана, Павлодар и Актобе. Третий уровень – сервисные центры полиции, где будут бесплатно оказываться 55 видов услуг. Вы частности, там будут размещены: специалисты в области миграции, в сфере административного законодательства и профилактики правонарушений, в них будут работать медиатор, консультант по оказанию юридических услуг и психолог, а также будут организованы услуги по защите прав женщин от насилия, консультации по приему на учебу в вузы МВД и на службу в ОВД.

При этом не сообщается, сколько именно сервисных центров будет открыто в Алматы.