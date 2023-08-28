Уголь в Казахстане в этом году подорожал в среднем на 15%

Стоимость социального угля в Казахстане является одной из самых низких по сравнению с соседними странами, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Турар Жолмагамбетов. При этом, по его словам, в этом году цена выросла в среднем на 15% и составляет от 7 тыс. до 25 тысяч тенге за тонну.

«По сравнению с прошлым годом цены в среднем выросли на 15%, где-то – на 7-10%. Надо отметить, что три предыдущих года цены не менялись», - сказал Жолмагамбетов.

В частности, по его данным, цена Шубаркульского угля составляет 7 570 тенге за тонну, Шубаркуль премиум и Каражыра – 9 тыс. тенге, Майкубенский уголь – 6 700 тенге за тонну.

«Могут задать вопрос: почему растут цены на уголь? На это влияют инфляционные процессы, а также есть инфляция производителей. Это не только продукты, услуги, но и топливо. И вот производственная инфляция достигла 40%, поэтому нынешний рост относительно этого не так высок», - считает зампредседателя комитета.

Он также подчеркнул, что стоимость социального угля в Казахстане является одной из самых низких. Если на разрезе он начинается от 7-9 тысяч тенге за тонну, то чем дальше, тем дороже. В частности, если уголь доставляется автотранспортом, то его цена может дойти до 25 тыс. тенге за тонну. При этом, добавил Жолмагамбетов, это значительно ниже, чем в соседних странах.

«Такой же коммунально-бытовой уголь в России стоит 35 тыс., в Узбекистане – до 50-60 тыс. тенге, в прошлом году наблюдали в Кыргызстане – 45-50 тыс. тенге. Так что, действительно, у нас внутри рост цен есть, но по сравнению с соседними странами мы являемся одними из самых доступных по социальному углю», - заверил представитель Мининдустрии.