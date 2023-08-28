Еще один ребенок скончался после отравления в соцучреждении в Караганде

Еще один ребенок, поступивший в больницу после отравления в центре оказания специальных социальных услуг для детей в Караганде, скончался в реанимации, сообщили в понедельник в управлении здравоохранения Карагандинской области.

«Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного пациента. Мальчик 2012 года рождения, находившийся в многопрофильной детской городской больнице, скончался 28 августа. Состояние ребенка изначально было очень тяжелое. Тактика терапии постоянно обсуждалась с республиканскими специалистами. Причиной смерти стала сердечная недостаточность», - сообщили в управлении здравоохранения.

Еще пятеро детей остаются в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, 30 июля двое воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг для детей почувствовали недомогание, 31 июля еще 10 детей госпитализировали в больницу. Спасти одного ребенка не удалось. 1 августа стало известно, что отравились еще двое детей.

После ЧП исполняющая обязанности директора учреждения была отстранена от занимаемой должности. По данному факту генеральная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 304 (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры будут проверены все аналогичные центры для детей в стране.

9 августа вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила, что комиссия разрешила 10 медицинским работникам вернуться к своей непосредственной работе в центре. Два медработника – заведующий отделением и врач-психиатр – пока остаются отстраненными.