Его оснастят современным оборудованием
В Алматы построят новый корпус роддома №1
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В 2024 году в Алматы снесут ветхий корпус роддома №1, сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района. На его месте построят новый корпус с современным оборудованием.

«В 2024 году планируется снос ветхого корпуса роддома №1 и строительство нового корпуса, который будет оснащен современным оборудованием. Завершение разработки ПСД – III квартал 2024 году», – сказал Досаев.

Кроме того, до конца года будут разработаны ПСД на капитальный ремонт здания поликлиники №3 и Городского центра репродукции человека, разрабатывается ПСД на реконструкцию здания бывшей железнодорожной больницы на Абая – Масанчи.

«В целях обеспечения сохранности исторического облика, проект прошел согласование с предприятием "Казреставрация" при министерстве культуры и спорта. Заключение экспертизы планируем получить в I квартале 2024 года и строительно-монтажные работы начнем во II квартале 2024 года. По завершению всех работ в этом здании откроем современный Городской детский реабилитационный центр», - отметил Досаев.


Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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