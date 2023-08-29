В Кокшетау у пятерых военнослужащих обнаружена менингококковая инфекция

Из воинской части Национальной гвардии в Кокшетау госпитализировали 41 военнослужащего с симптомами ОРВИ, но по результатам лабораторных исследований у пятерых военнослужащих обнаружена менингококковая инфекция, сообщает КазТАГ .

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Серик Омарханов сообщил, что 23 августа в департамент поступило сообщение с управления здравоохранения об обращении в многопрофильную городскую больницу военнослужащего из воинской части 5510 с признаками ОРВИ. А всего в центр инфекционных заболеваний госпитализировали 41 военнослужащего. Определен круг контактных лиц – это 278 человек, в основном военнослужащие.

«Все обратившиеся имели симптомы острых вирусных заболеваний, они были лабораторно обследованы, в результате у пятерых выявлено менингококковая инфекция, у четверых энтеровирусная инфекция. Результаты на КВИ у всех отрицательные. Анализы 278 контактных лиц на сегодня в работе», - сообщил Омарханов.