Работники коммунального предприятия «Караганды су» вышли на забастовку

Десятки работников коммунального предприятия «Караганды су» сегодня вышли на забастовку, требуя поднять зарплаты на 100%, оплачивать полностью часы переработки, давать пособие на лечение, а также обеспечить качественной спецодеждой и запчастями, сообщает «Радио Азаттык» .

На место прибыли сотрудники полиции и заместитель акима Караганды Ляззат Акильжанова. Вышедший к работникам директор предприятия Данияр Исаев заявил, что ранее зарплаты уже повысили на 20%. Рабочие утверждают, что им обещали повышение больше чем на 20%, сейчас они получают около 200 тыс. тенге, но этих денег не хватает.

Власти предложили бастующим рабочим пройти в здание предприятия, чтобы там продолжить разговор. Группа работников согласилась на переговоры.