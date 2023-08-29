Они требуют повысить зарплаты на 100%
Работники коммунального предприятия «Караганды су» вышли на забастовку
Фото с сайта kar-su.kz

Десятки работников коммунального предприятия «Караганды су» сегодня вышли на забастовку, требуя поднять зарплаты на 100%, оплачивать полностью часы переработки, давать пособие на лечение, а также обеспечить качественной спецодеждой и запчастями, сообщает «Радио Азаттык».

На место прибыли сотрудники полиции и заместитель акима Караганды Ляззат Акильжанова. Вышедший к работникам директор предприятия Данияр Исаев заявил, что ранее зарплаты уже повысили на 20%. Рабочие утверждают, что им обещали повышение больше чем на 20%, сейчас они получают около 200 тыс. тенге, но этих денег не хватает.

Власти предложили бастующим рабочим пройти в здание предприятия, чтобы там продолжить разговор. Группа работников согласилась на переговоры.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматинской области замакима района и аким сельского округа дважды оштрафованы из-за стихийной свалки
Новости
Акима Павлодара отправили в отставку за ненадлежащую работу
Новости
Акимат Алматы сдвинул сроки пробивки проспекта Абая до границы города
Новости
Алматы накрыло дымом
Новости
Политическое решение по уходу компании «АрселорМиттал» из Казахстана принято – Жамаубаев
Новости
В Казахстане начался призыв военнообязанных на сборы