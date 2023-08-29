Гиният о госпитализации военнослужащих в Кокшетау: «Идет сезонная микс-инфекция»

Заражение 45 военнослужащих Национальной гвардии в Кокшетау – это сезонная микс-инфекция, заявила во вторник в кулуарах правительства министр здравоохранения Ажар Гиният. По ее словам, зарегистрировано 45 заболевших, 41 человек – госпитализирован, у некоторых подтвердилась менингококковая инфекция.

«На сегодняшний день в воинской части Акмолинской области было зарегистрировано 45 случаев с инфекционными заболеваниями. Срочники госпитализированы в инфекционный стационар. 41 пациент находится в больнице, один был в реанимации, сегодня (есть – В.) улучшения. Зарегистрирована менингококковая инфекция, у некоторых – энтеровирус. Идет микс-инфекция, сезонная», - сказала Гиният.

По ее мнению, вероятно «кто-то заболел» и заразил других. Вместе с тем все, у кого появились симптомы, были изолированы, тяжелых случаев заболевания ни у кого нет.

Ранее сообщалось, что из воинской части Национальной гвардии в Кокшетау госпитализировали 41 военнослужащего с симптомами ОРВИ. По результатам лабораторных исследований у пятерых военнослужащих обнаружена менингококковая инфекция.