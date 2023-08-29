Токаев поручил законодательно закрепить статус уполномоченного по правам социально уязвимых граждан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями системы защиты прав человека и поставил перед ними ряд задач, сообщила пресс-служба президента.

В первую очередь, по мнению Токаева, правозащитным и правоохранительным структурам нужно сосредоточиться на превентивных мерах, работать «проактивно по всем потенциально проблемным направлениям».

«Следует развивать инструменты прогноза и профилактики нарушений прав граждан. Во многом успешное решение этой задачи зависит от тесного взаимодействия с гражданским обществом», - сказал президент.

По его мнению, правозащитные институты должны консолидировать вокруг себя экспертов и специалистов НПО, чтобы развивался открытый диалог, а Комиссии по правам человека при президенте нужно активно вовлекать различных экспертов в процессы оценки хода реформ. Токаев указал, что большое значение имеет взаимодействие с международными структурами, а также внедрение в казахстанскую практику индикаторов, используемых партнерами для оценки ситуации с правами человека в Казахстане.

Дальнейшее совершенствование требуется и для деятельности Конституционного суда. По словам Токаева, действовавший ранее Конституционный совет более чем за четверть века рассмотрел всего около 140 дел, или по пять дел в год, тогда как Конституционный суд за первые семь месяцев принял в работу 43 дела, по 23 из них уже вынесены решения. А поскольку казахстанцы поднимают вопросы соответствия Конституции отдельных положений законов и других нормативных правовых актов, это подчеркивает необходимость проведения правительством критического мониторинга законодательства, отметил глава государства. И поручил по результатам правового мониторинга обеспечить учет и законодательное закрепление решений Конституционного суда.

«Следует наладить тесное взаимодействие парламента с Конституционным судом. Пользуясь правом законодательной инициативы, депутаты мажилиса могут вносить изменения в нормативные правовые акты», - добавил он.

Вместе с тем Токаев считает, что нужно повышать эффективность работы омбудсмена и уполномоченных со специальным мандатом, «наращивать потенциал их участия в процессах выработки государственных решений», а правительству и акимам – включить представителей омбудсмена во все консультативные органы.

А национальная система защиты прав ребенка должна эффективно обеспечивать устранение рисков для детей и семьи, продолжил президент.

«Правительству нужно проработать вопросы дальнейшего развития института уполномоченного по правам ребенка, укрепления его инфраструктуры и статуса представительств на местах», - поручил Токаев.

При этом он считает важным снизить функциональную зависимость представительств от акимов и усилить роль детского омбудсмена при назначении региональных уполномоченных по правам ребенка.

Что касается института уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения, то здесь президент поручил правительству изучить возможность поддержки проектов по развитию инфраструктуры для их социальной адаптации и реализовать все в ближайшее время.

«Граждане с особыми потребностями должны не только пользоваться льготами, но и иметь возможность активно участвовать в жизни общества. К примеру, в Астане построили подземный пешеходный переход без условий для людей с ограниченными возможностями. Это абсолютно недопустимо», - сказал Токаев.

Также он поручил законодательно закрепить статус этого омбудсмена.

А касательно уполномоченного по защите прав предпринимателей, Токаев констатировал, что сегодня в судебных спорах с госорганами почти две трети решений принимаются в пользу граждан и бизнеса. Однако госорганы не делают из этого необходимых выводов, поэтому доля дел, которые они могли бы не доводить до суда, приняв решение на своем уровне, не снижается. В этой связи он поручил правительству совместно с бизнес-омбудсменом проработать вопрос принятия упредительных мер и включить этот показатель в критерии оценки работы государственных органов.

Четвертая задача, которую поставил президент, это «безукоризненная» работа судебной и правоохранительной систем. По его словам, статистика показывает рост недовольства граждан решениями судов, надзорных и правоохранных структур.

«Люди не могут добиться справедливости в уполномоченных органах и вынуждены обращаться в администрацию президента. Поток жалоб всегда увеличивается. Анализ поступивших обращений показывает, что больше всего люди жалуются на суды, полицию и прокуратуру. Это огромная проблема», - отметил Токаев, подчеркнув, что прокуратура, правительство и акимы должны оказать необходимое содействие, чтобы снять этот вопрос с повестки.

Вместе с тем президент считает, что необходимо повышать и правовую грамотность граждан, расширять информационное присутствие правозащитных институтов. Токаев подчеркнул, что зачастую социальное напряжение происходит именно из-за правовой неграмотности, многие люди не умеют отстаивать свои интересы в правовом поле, а большинство нарушений прав и свобод граждан происходит на периферии, где ограничен доступ к информационным ресурсам и юридической помощи.

«Проблемы жителей села поднимаются чаще других в структуре обращений – это вопросы землепользования, распределения пастбищ, доступности и качества инфраструктуры. Ваши усилия по правовой пропаганде должны последовательно сокращать разрыв в возможностях жителей села и города», - заявил глава государства.