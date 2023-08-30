Конституционные принципы должны быть неотъемлемой частью общественного сознания – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции. Он подчеркнул в своем поздравлении, что Основной закон является прочной опорой государственности, определяя общественное и политическое устройство и стратегический вектор развития страны.

Президент напомнил, что обновленная в результате общенационального референдума Конституция «выступает надежным фундаментом проводимых масштабных преобразований, нацеленных на демократизацию политической системы, обеспечение верховенства права, поступательное повышение благосостояния народа». И одной из таких институциональных реформ стало создание Конституционного суда, который значительно усилил роль Основного закона как гаранта защиты прав и свобод граждан, уверен Токаев.

«Для построения справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех, необходимо, чтобы конституционные принципы не только соблюдались неукоснительно, но и были неотъемлемой частью общественного сознания», - подчеркнул президент, выразив уверенность, что «ответственный гражданин – это человек, который всецело разделяет и воплощает в жизнь идеалы Конституции».