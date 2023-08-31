Еще в одной африканской стране произошел военный переворот

В среду в Габоне, почти сразу после того, как избирательный орган центральноафриканского государства объявил о переизбрании президента Али Бонго, военные заявили по национальному телевидению о захвате власти, сообщает Reuters .

Оппозиция назвала голосование 26 августа фальсификацией. Нехватка международных наблюдателей, приостановка некоторых зарубежных передач и решение властей отключить интернет-услуги и ввести комендантский час в ночное время по всей стране вызвали обеспокоенность по поводу прозрачности выборов. Офицеры объявили, что они аннулировали результаты, закрыли границы Габона до дальнейшего уведомления и распустили государственные учреждения. Также военные заявили, что поместили Али Бонго под домашний арест и арестовали его сына Нуреддина Бонго Валентина и других за коррупцию и государственную измену.

«В ответ на безответственное, непредсказуемое управление, приводящее к продолжающемуся ухудшению социальной сплоченности, которое рискует привести страну к хаосу... мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму», – заявил один из военнослужащих, выступая на телеканале Gabon24 от имени «Комитета по переходу и восстановлению институтов», сообщает Русская служба ВВС.

64-летний президент Али Бонго пришел к власти на спорных выборах 2009 года после смерти отца Омара Бонго, правившего страной 42 года. В 2016 году Али Бонго был переизбран, но тогда его обвинили в фальсификации результатов голосования и жестоком подавлении протестов после этого. По данным избирательного комитета Габона, на субботних выборах Бонго набрал 64,27% голосов, его основной соперник – Альберт Ондо Осса занял второе место с 30,77%.

Пока остается неясным, как долго продлится переходный период, который объявили военные, и что конкретно они планируют. Но в случае успеха переворот в Габоне положит конец 56-летнему правлению семьи Бонго и будет восьмым переворотом в Западной и Центральной Африке с 2020 года. Ранее военные перевороты произошли в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Чаде, недавно – в Нигере.