Это позволило снизить долговую нагрузку у населения
Более 10 тыс. казахстанцев воспользовались процедурой внесудебного банкротства – Смаилов
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Более 10 тыс. граждан Казахстана воспользовались процедурой внесудебного банкротства, что позволило снизить их долговую нагрузку, заявил в четверг в ходе расширенного заседания фракции партии Amanat премьер-министр Алихан Смаилов.

«С этого года заработал закон о банкротстве физических лиц. На сегодняшний день более 10 тыс. граждан воспользовались процедурой внесудебного банкротства», - привел данные Смаилов.

Премьер отметил, что это позволило снизить их долговую нагрузку и смягчить социальную напряженность в обществе.

Напомним, закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» и сопутствующие ему поправки вступили в силу с 1 января 2023 года. Документами предусматривается три вида банкротства – судебное, внесудебное и восстановление платежеспособности. Прием заявок от граждан начался 3 марта.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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