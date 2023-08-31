162 млрд тенге поступило в местные бюджеты за счет повышения акцизов на бензин

162 млрд тенге дополнительно поступило в местные бюджеты в 2022 году за счет повышения акцизов на бензин и дизельное топливо. Еще 320 млрд тенге в 2023 году получено за счет увеличения ставки налога на добычу полезных ископаемых. Об этом в четверг в ходе расширенного заседания фракции партии Amanat премьер-министр Алихан Смаилов.

«За последние четыре года за счет ревизии и оптимизации бюджетных расходов направлены на приоритетные задачи 4,7 трлн тенге. За счет улучшения налогового и таможенного администрирования и цифровизации за этот же период в республиканский бюджет получено дополнительно более 2 трлн тенге», - сказал Смаилов.

Также, по его словам, укреплены местные бюджеты. В частности, передача корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса увеличила поступления в два раза – с 480 млрд тенге до 1 трлн тенге.

«Повышены акцизы на бензин и дизтопливо для изъятия части сверхмаржи производителей и продавцов. Это позволило в 2022 году получить дополнительные поступления в местные бюджеты в размере 162 млрд тенге. Кроме того, были увеличены ставки налога на добычу полезных ископаемых в горнорудном секторе. Благодаря этому рост поступлений по данному налогу за семь месяцев текущего года составил 320 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - привел данные глава кабинета министров.

При этом, заверил он, правительством предусмотрены стимулирующие меры для новых проектов в этой сфере. Например, при освоении новых проектов есть освобождение по налогу на добычу до пяти лет. Вместе с тем в рамках поручения президента по анализу эффективности налоговых льгот была упразднена льгота на дивиденды, но эта норма не затронула МСБ.