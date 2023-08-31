В Акмолинской области 12 человек госпитализированы с сибирской язвой

В Акмолинской области в селе Ушкарасу Жаркаинского района выявлена сибирская язва, госпитализированы 12 человек, в населенном пункте введут карантин.

Как сообщается на сайте управления ветеринарии региона, 28 августа от областного департамента СЭС поступило сообщение о регистрации случаев подозрения на сибирскую язву у работников ТОО в Жаркаинском районе. Со слов директора ТОО, пало 32 головы КРС, скот ликвидировали, мясо было изъято.

«Госпитализировано в инфекционное отделение Есильской районной больницы 12 человек. Также выявлено 22 контактных лица, которые находятся под наблюдением медицинских работников Жаркаинской ЦРБ. По клиническим проявлением и лабораторным данным выставлен диагноз сибирская язва», - сообщили в управлении.

Пациенты принимают лечение согласно клиническому протоколу, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, проведена дезинфекция во всех обследованных очагах.

«На месте работает рабочая группа из числа работников СЭС, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и управления ветеринарии. Завтра будет объявлен карантин на территории села Ушкарасу. Ведется работа по ликвидации очага заражения», - проиформировали в управлении.

Сейчас районным отделом полиции в с.Ушкарасу выставлены посты, вывоз сельхозпродукции ограничен, регистрируется въезжающий и выезжающий транспорт и население.