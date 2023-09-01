В Казахстане восстановят министерство транспорта

В Казахстане следует восстановить министерство транспорта, заявил в пятницу в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев. Оно будет заниматься в том числе строительством дорожной инфраструктуры.

Казахстан, считает Токаев, должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой.

«Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача. Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9%. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры», – сказал президент.

Напомним, что министерство транспорта и коммуникаций было создано в 2004 году, реорганизовано в 2014 году, его функции были переданы министерству по инвестициям и развитию.