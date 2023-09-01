Доля трансфертов из республики в структуре доходов местного бюджета должна снизиться в среднем с 50% до 25% — Токаев

Во время послания народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости повышения уровня бюджетной самостоятельности регионов, которая будет осуществлена за счет передачи ряда налогов в местные бюджеты, снижения трансфертов из республиканского бюджета и права самостоятельно формировать бюджет районным акимом.

Президент напомнил, что в прошлом году поручил реформировать бюджетную систему путем перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами». Она будет осуществлена в рамках принятия нового кодекса. Для дальнейшего повышения эффективности бюджетной политике было поручено внедрить в пилотном режиме проект «полноценного блочного бюджета».

В рамках повышения уровня бюджетной самостоятельности планируется осуществить фискальную децентрализацию, задача которой передать на второй уровень бюджета дополнительно не менее 2 трлн. Кроме того, районным акимам будет дано право самостоятельно формировать бюджет.

«Необходимо также рассмотреть возможность передачи в регионы полномочий по определению преференций по той части налогов, которые собираются в местный бюджет. Данная мера придаст серьезный импульс развитию бизнеса, будет способствовать устойчивому прогрессу регионов», — сказал Токаев.