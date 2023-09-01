На эту должность назначена Гулзат Кобенова
Назначен председатель комитета высшего и послевузовского образования
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Приказом министра науки и высшего образования Гулзат Кобенова назначена на должность председателя комитета высшего и послевузовского образования, сообщает пресс-служба правительства.

Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

В разные годы работала преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова, занимала руководящие должности в этом вузе, работала в структуре министерства культуры и информации, на различных руководящих должностях в министерствк образования и науки, была заместителем директора Библиотеки первого президента, заведующей сектором и инспектора канцелярии президента, возглавляла комитета по контролю в сфере образования и науки МОН. С января 2020 года работала председателем комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН.

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