Назначен председатель комитета высшего и послевузовского образования

Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет имени Х. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

В разные годы работала преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени Х. Жубанова, занимала руководящие должности в этом вузе, работала в структуре министерства культуры и информации, на различных руководящих должностях в министерствк образования и науки, была заместителем директора Библиотеки первого президента, заведующей сектором и инспектора канцелярии президента, возглавляла комитета по контролю в сфере образования и науки МОН. С января 2020 года работала председателем комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН.