В ведомстве обещают представить решения, которые будут устраивать общество
Минэнерго определит формулировку вопроса для референдума по АЭС
фото Алмаса Кайсара

Тамара Вааль, Астана, Власть

В министерстве энергетики обещают проработать поручение президент о проведении национального референдума по строительству АЭС. Как сообщили в ведомстве в пятницу, специалисты определят формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование. И в целом правительство представит решения, которые будут устраивать общество.

«Министерство энергетики совместно с другими государственными органами, депутатами парламента, экспертами отрасли и общественными активистами в ближайшее время проработает все возможные детали реализации данного поручения президента (по проведению референдума по строительству АЭС – В.) и другие аспекты и представит общественности подробную информацию. Специалистам также предстоит определить формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование», - сообщили в министерстве энергетики.

По мнению главы ведомства Алмасадама Саткалиева, слова которого приводят в пресс-службе, референдум направлен на то, чтобы «казахстанцы высказались за необходимость развития данных технологий», «а правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество».

В ведомстве также добавили, что о сроках проведения референдума будет сообщено дополнительно.

Напомним, в ходе послания народу Казахстана президент предложил вынести вопрос строительства или отказа от возведения АЭС на общенациональный референдум, так как это вопрос, касающийся будущего страны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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