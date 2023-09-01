Минэнерго определит формулировку вопроса для референдума по АЭС

В министерстве энергетики обещают проработать поручение президент о проведении национального референдума по строительству АЭС. Как сообщили в ведомстве в пятницу, специалисты определят формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование. И в целом правительство представит решения, которые будут устраивать общество.

«Министерство энергетики совместно с другими государственными органами, депутатами парламента, экспертами отрасли и общественными активистами в ближайшее время проработает все возможные детали реализации данного поручения президента (по проведению референдума по строительству АЭС – В.) и другие аспекты и представит общественности подробную информацию. Специалистам также предстоит определить формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование», - сообщили в министерстве энергетики.

По мнению главы ведомства Алмасадама Саткалиева, слова которого приводят в пресс-службе, референдум направлен на то, чтобы «казахстанцы высказались за необходимость развития данных технологий», «а правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество».

В ведомстве также добавили, что о сроках проведения референдума будет сообщено дополнительно.

Напомним, в ходе послания народу Казахстана президент предложил вынести вопрос строительства или отказа от возведения АЭС на общенациональный референдум, так как это вопрос, касающийся будущего страны.