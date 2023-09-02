Арман Шаккалиев возглавил министерство торговли и интеграции

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев пошел на повышение и возглавил министерство. Его кандидатуру на должность министра согласовал в субботу комитет мажилиса по экономической реформе и региональному развитию.

Сегодня на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Шаккалиева Армана Абаевича для назначения на должность министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

Арман Шаккалев родился в 1977 году, окончил Костанайский инженерно-экономический университет по специальности «стандартизация, сертификация и метрология». Также имеет образование юриста и экономиста.

Работал на руководящих должностях в холдинге «КазАгро», в Казахстанском институте метрологии и консалтинга, институте стандартизации и сертификации, был директором департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии, с 2018 по 2020 годы возглавлял комитеты технического регулирования и метрологии министерства по инвестициям и развитию и министерства торговли и интеграции, затем стал членом коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан. С 11 октября 2022 года был первым вице-министром торговли и интеграции.