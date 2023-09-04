Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства

Комитет мажилиса по аграрным вопросам согласовал кандидатуру Айдарбека Сапарова на должность министра сельского хозяйства. Указ о назначении уже подписал президент.

«На заседании комитета мажилиса по аграрным вопросам согласована кандидатура Сапарова Айдарбека Сейпелловича для назначения на должность министра сельского хозяйства Республики Казахстан. Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан “О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов”», - говорится в сообщении пресс-службы мажилиса.

Стоит отметить, что соответствующий указ следом подписал президент. Другим указом Токаев освободил от этой должности Ербола Карашукеева.

Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева по специальности «зооинженер», бакалавр государственного управления. В разные годы работал вструктуре АО «Продкорпорация», был начальником областной территориальной инспекции МСХ по Северо-Казахстанской области, акимом района Шал акын, района Магжана Жумабаева СКО, заместителем и первым заместителем акима региона. Также занимал должность первого вице-министра сельского хозяйства. С 1 декабря 2022 года был акимом Северо-Казахстанской области.